В заповеднике на Иссык-Куле засняли около 400 архаров и горных баранов

В одном из государственных природных заповедников Иссык-Кульской области на видео попал момент, когда архары и горные бараны спокойно пасутся в естественной среде обитания. По подсчетам сотрудников заповедника, численность животных, попавших в кадр, составила около 400 особей.

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На видео видно, как стадо архаров и горных баранов свободно пасется на горном склоне, а затем животные выстраиваются друг за другом и направляются в сторону вершины горы.

Увеличение численности диких животных является одним из важных показателей эффективности проводимой работы по их охране и сохранению естественной среды обитания.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечает, что государственные природные заповедники играют особую роль в сохранении естественной среды обитания животных, создании условий для роста их популяции и поддержании экологического баланса.