В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

В приложении и на портале государственных услуг «Тундук» появился сервис, позволяющий гражданам проверить, какие государственные органы и организации запрашивали их персональные данные, когда и с какой целью. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом кибербезопасности и электронной подписи управления делами президента Жанара Кулманбетова.

В разделе «История запросов» (в приложении) или «Мониторинг использования персональных данных» (на портале «Тундук») граждане могут узнать, какие госорганы и организации запрашивали их персональные данные.

Система отображает только метаданные обработки: дату и время запроса, наименование ведомства или организации, цель и правовое основание обращения. Персональные данные в журнале не хранятся.

Информация в сервисе обновляется раз в сутки.

Согласно статье 79 Цифрового кодекса КР, государственные органы могут обрабатывать персональные данные на законных основаниях для выполнения возложенных на них функций и публичных обязанностей. Коммерческие организации должны иметь для этого договор с гражданином либо его согласие.

По вопросам работы услуги можно обратиться в кол-центр по номеру 119.