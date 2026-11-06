В Ташкенте гражданина Кыргызстана осудили за поддельные автомобильные номера

В Ташкенте вынесли приговор 17-летнему подростку и гражданину Кыргызстана по делу о подделке автомобильных госномеров, пишет Podrobno.uz.

По данным столичного ГУВД, сотрудники ДПС остановили в Юнусабадском районе автомобиль Malibu-2, за рулем которого находился 17-летний подросток. При осмотре выяснилось, что машина была оборудована сиреной, проблесковыми маячками и специальной антенной, а лобовое стекло имело незаконную тонировку. В багажнике также обнаружили чужой государственный номерной знак.

В ходе расследования правоохранители установили, что ранее подросток управлял автомобилем Kia с аналогичным оборудованием и поддельными номерами. Выяснилось, что фальшивые регистрационные знаки он приобрел у гражданина Кыргызстана, который заказывал их изготовление за границей и затем продавал в Узбекистане. Иностранца задержали в Андижанской области с вещественными доказательствами.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам признал подростка виновным по статье «Незаконное изготовление, передача или использование государственных номерных знаков или идентификационных номеров автомототранспортных средств и их прицепов, а также их подделка» и назначил штраф в размере 6,6 миллиона сумов. Гражданина Кыргызстана также признали виновным в подделке госномеров и вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность. Ему назначили штраф с последующим выдворением из Узбекистана.