В Таджикистане гадалок, проституток и наркоманов внесут в единую базу данных

В Таджикистане всех гадалок, проституток и наркоманов решено внести в единую базу данных. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в этот реестр также будут включены религиозные деятели, не имеющие соответствующего образования.

Ведомство уже занимается составлением специальной базы данных, указывает пресс-служба.

«В целях предотвращения гадания, колдовства и других мошеннических действий в специальную базу данных Министерства внутренних дел вносятся фамилии и имена гадалок, колдунов, бродячих псевдомулл, проституток, их клиентов и близких родственников, наркозависимых, а также других лиц, причастных к подобной деятельности. Эти лица будут находиться под постоянным контролем», — говорится в пресс-релизе.

Правоохранители призвали граждан держаться подальше от указанных лиц с пониженной социальной ответственностью, чтобы самим не попасть в эту базу.

По данным управления МВД по Душанбе, за первые шесть месяцев 2026 года в столице выявили 93 случая занятий гаданием, против пяти человек возбуждены уголовные дела.

Согласно поправкам, которые планируется внести в Кодекс об административных нарушениях, «колдуны, гадалки, знахари и лица, незаконно проводящие религиозное обучение», могут быть привлечены к принудительному труду до шести месяцев.