В Сузакском районе ищут мужчину, пропавшего 13 лет назад

В Сузакском районе Джалал-Абадской области разыскивают 48-летнего Абзалдина Маманазарова. По данным УВД региона, мужчина пропал осенью 2013 года.

Заявление о его исчезновении поступило в сузакскую милицию на днях.

Абзалдин Маманазаров, 1978 года рождения, проживал в Кок-Жангаке на улице Комсомольской, в доме № 35.

Приметы пропавшего: рост 180-185 сантиметров, смуглая кожа, среднее телосложение, черные волосы и глаза. Во что он был одет на момент исчезновения, неизвестно.

Милиция просит всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, сообщить по телефонам: 102, 0374850710 или 0773903890.

За достоверную информацию о местонахождении пропавшего предусмотрено вознаграждение.