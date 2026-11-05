В спецназ «Беркут» Нацгвардии Казахстана впервые приняли женщину

Специальный отряд «Беркут» Национальной гвардии МВД Казахстана впервые принял в свои ряды женщину. Новым бойцом стала военнослужащая Кымбат. Сейчас она готовится к испытанию на краповый берет, сообщила пресс-служба ведомства.

Краповый берет — это высший знак отличия военнослужащих спецназа Нацгвардии Казахстана. Их вручают военным, прошедшим квалификационный отбор и доказавшим физическую, психологическую и боевую выносливость. В перечень нормативов входят: марш-бросок на 65 километров, стрельба и отражение атаки условного противника, переноска раненого.

Сотрудники спецназа заметили Кымбат на международных соревнованиях SWAT Challenge в Дубае. Там она выступала за женскую команду «Томирис». Команда победила в женской категории, а в общем зачете заняла 18-е место и обошла несколько мужских команд. Кымбат проявила себя как меткий стрелок, после чего ей предложили вступить в «Беркут».

Военнослужащая шесть раз выигрывала чемпионат Казахстана по рукопашному бою. В джиу-джитсу Кымбат трижды побеждала на чемпионатах мира и Азии и дважды — на чемпионате Европы. Также она чемпионка Казахстана и Азии по смешанным единоборствам, чемпионка страны и бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо. На Всемирных полицейских играх спортсменка взяла золото в дзюдо и серебро в джиу-джитсу.