В Сон-Куле получили 6,2 миллиона икринок сига для пополнения рыбных запасов

В озере Сон-Куль в рамках программы по искусственному воспроизводству рыбных запасов получили 6,2 миллиона икринок сига-лудоги. Сейчас специалисты проводят их искусственное оплодотворение и размещают в специальных инкубационных аппаратах.

Работы выполняет Сон-Кульский филиал государственного предприятия «Кыргызрыбхоз» в соответствии с планом искусственного воспроизводства рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоемах на 2026-2027 годы.

Как сообщили в департаменте рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, план согласован с Институтом биологии Национальной академии наук.

Мероприятия направлены на увеличение рыбных запасов в водоемах Кыргызстана. Работы по искусственному воспроизводству рыбы на Сон-Куле будут продолжены в соответствии с утвержденным планом.