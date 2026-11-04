В селе Кара-Бак построят школу на 500 ученических мест: объявлен тендер
В селе Кара-Бак построят школу на 500 ученических мест. Баткенское областное управление капитального строительства объявило тендер на разработку соответствующей проектно-сметной документации. Заявка размещена на портале госзакупок.
Планируемая сумма затрат составляет 1,75 миллиона сомов.
Участники могут подать заявки до 6 ноября.
Ранее пресс-служба Жогорку Кенеша сообщала, что в Кыргызстане в 2027 году планируется построить еще 112 новых школ.