В селах Иссык-Куля замечено движение форели против течения воды

В целях охраны водных биологических ресурсов Иссык-Куля и борьбы с браконьерством на территории озера проводятся рейдовые мероприятия.

Мероприятия организуются сотрудниками Иссык-Кульского регионального управления службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В ходе рейда в районе села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района в водных потоках, впадающих в озеро, было замечено, как иссык-кульская (севанская) форель поднимается вверх по течению для естественного размножения.

Следует отметить, что осенне-зимний период является особенно важным этапом в естественном цикле размножения иссык-кульской форели. В это время рыба из озера поднимается в его притоки для нереста.

Незаконный вылов форели в этот период может негативно сказаться на процессе ее естественного размножения и нанести серьезный ущерб популяции рыбы.

В связи с этим сотрудники регионального управления усилили рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством и продолжают осуществлять контроль в целях сохранения водных биологических ресурсов и предупреждения незаконного вылова рыбы.