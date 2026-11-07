В РФ инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена атаками

Инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена после масштабной кибератаки. Beget — это российская облачная платформа.

Как сообщили в компании, сейчас запущено более 60 процентов хостинга, однако оставшиеся серверы пострадали значительно сильнее — их будут восстанавливать из резервных копий. Начать этот процесс на первых серверах планируют 7 ноября.

При этом восстановить все данные VPS не получится. По оценке компании, файловые резервные копии будут доступны только половине пользователей. Панель управления будут возвращать поэтапно. Сначала запустят DNS, управление доменами, базами данных и сайтами. Часть информации о связях между аккаунтами и услугами была потеряна, поэтому ее собирают заново. Возможность скачать собственную резервную копию обещают добавить ориентировочно в течение пяти дней.

Облачная инфраструктура, по данным компании, была полностью уничтожена.

Ее строят заново: архитектуру и управляющие сервисы уже восстановили, первые серверы планируют подключить в течение одного-двух дней. После этого начнутся интеграция и тестирование.

В компании также заявили, что угроза для инфраструктуры сохраняется.

2 ноября владельцы сайтов, которые обслуживались хостинг-провайдером Beget сообщили о массовом сбое. На следующий день компания подтвердила массовую кибератаку на сервисы и заявила об утрате части данных своих клиентов.

По данным на октябрь 2026 года, на Beget размещались более 330 тысяч действующих сайтов в доменных зонах . ru, . рф и . su. Из-за сбоя перестали работать сайты, виртуальный хостинг, VPS, почта, DNS и панель управления.