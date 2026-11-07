USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

В РФ инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена атаками

10:02, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена после масштабной кибератаки. Beget — это российская облачная платформа.

Без названия (1).png

Как сообщили в компании, сейчас запущено более 60 процентов хостинга, однако оставшиеся серверы пострадали значительно сильнее — их будут восстанавливать из резервных копий. Начать этот процесс на первых серверах планируют 7 ноября.

При этом восстановить все данные VPS не получится. По оценке компании, файловые резервные копии будут доступны только половине пользователей. Панель управления будут возвращать поэтапно. Сначала запустят DNS, управление доменами, базами данных и сайтами. Часть информации о связях между аккаунтами и услугами была потеряна, поэтому ее собирают заново. Возможность скачать собственную резервную копию обещают добавить ориентировочно в течение пяти дней.

Облачная инфраструктура, по данным компании, была полностью уничтожена.

Ее строят заново: архитектуру и управляющие сервисы уже восстановили, первые серверы планируют подключить в течение одного-двух дней. После этого начнутся интеграция и тестирование.

В компании также заявили, что угроза для инфраструктуры сохраняется.

2 ноября владельцы сайтов, которые обслуживались хостинг-провайдером Beget сообщили о массовом сбое. На следующий день компания подтвердила массовую кибератаку на сервисы и заявила об утрате части данных своих клиентов.

По данным на октябрь 2026 года, на Beget размещались более 330 тысяч действующих сайтов в доменных зонах . ru, . рф и . su. Из-за сбоя перестали работать сайты, виртуальный хостинг, VPS, почта, DNS и панель управления.

Материалы по теме

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

Премиальный Motorola Signature 27 представлен на презентации

Xiaomi разрабатывает смартфон с широким экраном

Ученые создадут ИИ-модель мирового океана для изучения изменения климата

Стали известны характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra и Samsung Galaxy S27 Pro

Уже в нескольких странах. Хакеры снова вывели из строя холодильники в магазинах

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

За травлю в интернете в Кыргызстане предлагают сажать до семи лет

Межгосударственный банк данных цифровых следов преступлений создадут в СНГ

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

В РФ инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена атаками

 

Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии

 

Даниэль Ажиев признался, что давал взятку судьям — Мелис Аспеков

 

Дети должны жить с матерью. Женщина обратилась за помощью к президенту

 

В Ташкенте гражданина Кыргызстана осудили за поддельные автомобильные номера

 

Угрожали выложить видео в интернет. В Ошской области задержали двоих граждан

 

Общество

Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

 

Премиальный Motorola Signature 27 представлен на презентации

 

Команда «Достук» стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди женщин 2026 года

 

Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

 

Бумажные учебники заменят планшетами. Садыр Жапаров назвал сроки

 

Состояние Илона Маска сократилось после выборов в США

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

Власть

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

 

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

 

За бывшими урановыми хвостохранилищами установят экологический контроль

 

Кыргызстан и Сальвадор обсудили создание государственного крипторезерва

 

Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18