В реестре госимущества числится 9,5 тысячи объектов по Кыргызстану 

В реестре госимущества числится около 9,5 тысячи объектов по Кыргызстану. Об этом журналистам сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов, отвечая на вопрос 24.kg.

По его словам, раньше было больше — около 12 тысяч.

«Мы провели масштабную инвентаризацию. Иногда бывало так, что на одном участке располагалось несколько объектов, в том числе подсобные хозяйства. У всех были разные идентификационные коды. Мы объединили их и сделали под одним идентификационным кодом. Поэтому за счет оптимизации у нас на сегодня около 9,5 тысячи единиц имущества и имущественных комплексов», — сказал глава ГАУГИ.

Он добавил, что, начиная с 2021 года по сегодняшний день, в собственность государства принято 1 тысяча 927 объектов движимого и недвижимого имущества.

«15 процентов мы реализовали, 25 процентов отдали в оперативное управление или бессрочное пользование госпредприятиям с участием доли государства, а 60 процентов имущества передали министерствам, агентствам и ведомствам. За неэффективное использование предусмотрена персональная ответственность руководителя того или иного органа. Мы проводим мониторинг. Если какой-то объект неэффективно используется, то мы забираем его обратно и по возможности выставляем на аукцион.

Имущество передают в госсобственность добровольно или по решению суда. Имущество, предоставляемое в аренду или подлежащее продаже, выставляем на аукцион. Платформа электронная, что исключает человеческий фактор. Средства поступают в бюджет», — отметил Бексултан Токонов.