USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

12:49, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев призвал государственные органы усилить контроль за оборотом электронных сигарет в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам парламентария, несмотря на действующий запрет, вейпы продолжают свободно продавать и использовать, в том числе несовершеннолетние.

Исманали Жороев напомнил, что с 1 июля 2025 года в КР запрещены ввоз и продажа электронных сигарет с жидкостью. Однако, по его словам, запрет не соблюдается: вейпы продолжают использовать на улицах, в школах и общественных местах.

«Несмотря на запрет, электронные сигареты свободно продаются и распространяются. Почему несовершеннолетние могут их купить? И не только в Бишкеке: в парках, в регионах смотришь — девочки курят. Если обычные сигареты опасны никотином, то здесь — химические вещества», — отметил депутат.

Он призвал ответственные государственные органы усилить проверки и принять меры, чтобы пресечь незаконную продажу электронных сигарет, особенно подросткам.

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Рамис Алиев попал в петицию: бишкекчане требуют проверки вице-мэра

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18