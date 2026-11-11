В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

Депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев призвал государственные органы усилить контроль за оборотом электронных сигарет в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам парламентария, несмотря на действующий запрет, вейпы продолжают свободно продавать и использовать, в том числе несовершеннолетние.

Исманали Жороев напомнил, что с 1 июля 2025 года в КР запрещены ввоз и продажа электронных сигарет с жидкостью. Однако, по его словам, запрет не соблюдается: вейпы продолжают использовать на улицах, в школах и общественных местах.

«Несмотря на запрет, электронные сигареты свободно продаются и распространяются. Почему несовершеннолетние могут их купить? И не только в Бишкеке: в парках, в регионах смотришь — девочки курят. Если обычные сигареты опасны никотином, то здесь — химические вещества», — отметил депутат.

Он призвал ответственные государственные органы усилить проверки и принять меры, чтобы пресечь незаконную продажу электронных сигарет, особенно подросткам.