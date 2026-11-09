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В Ошской области женщина родила тройню

17:37, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Ошской межобластной больнице 26-летняя жительница Узгенского района родила тройню — двух девочек и мальчика.

Как сообщили медики, дети появились на свет 3 ноября. Роды были преждевременными — на 34-й неделе беременности.

Первая девочка родилась с весом 2 тысячи граммов, мальчик — 2 тысячи 20 граммов, вторая девочка — 2 тысячи 300 граммов.

Состояние новорожденных стабильное.

Дети находятся под наблюдением врачей, у них отмечаются положительная динамика и прибавка в весе.

Предварительно выписку матери и детей планируют на 11 ноября.

Отметим, при рождении тройни семья получает пособие «Балага сүйүнчү» — по 50 тысяч сомов на каждого ребенка, всего 150 тысяч. Кроме того, местные власти могут оказывать дополнительную помощь: выделять жилье, земельные участки, выплачивать деньги и предоставлять необходимые вещи для детей.

В 2023 году депутаты Жогорку Кенеша предлагали выплачивать семьям единовременно по 500 тысяч сомов при рождении тройни или большего числа детей одновременно. Тогда сообщалось, что за предыдущие 10 лет в Кыргызстане родилась 151 тройня, еще в пяти семьях появились четверняшки.

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