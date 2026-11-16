В Оше патрульного милиционера заставили встать на колени? Идет расследование

В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудник патрульной милиции Оша стоит на коленях и просит прощения у неизвестного мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются. В УВД города прокомментировали ситуацию.

По информации милиции, инцидент произошел 9 октября 2026 года около 02.00 на улице Исанова возле школы имени Карла Маркса.

Сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что у водителя отсутствовало свидетельство о регистрации транспортного средства.

Когда милиционеры потребовали поместить автомобиль на штрафстоянку, между ними и водителем возник конфликт.

После водителя направили на наркологическое освидетельствование, а затем доставили в отдел милиции «Ак-Буура».

На распространившейся в соцсетях видеозаписи сотрудник патрульной милиции стоит на коленях перед мужчиной и просит прощения.

В УВД Оша сообщили, что по факту происшествия проводится расследование. Действиям обеих сторон дадут юридическую оценку.

Кто именно находился перед милиционером на видео, при каких обстоятельствах сотрудник оказался на коленях и применялось ли к нему принуждение, официально пока не уточняется.