В городе Ош пропала 20-летняя девушка. Милиция просит помочь в поисках

В Оше разыскивают 20-летнюю Шохисту Юлдашеву, которая ушла из дома 16 октября и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает городское управление внутренних дел.

По данным милиции, 16 октября примерно в 7.30 Шохиста Шавкатовна Юлдашева, 2006 года рождения, вышла из дома на улице Масалиева. С тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками она не выходит.

С заявлением о пропаже девушки в правоохранительные органы обратился ее отец.

Приметы пропавшей: рост около 168 сантиметров, черные волосы, черные глаза и брови, носит очки. В день исчезновения была одета в черно-белый полосатый спортивный костюм и спортивную обувь.

Милиция обращается ко всем, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, с просьбой сообщить в отделение «Ак-Буура» УВД Оша. Сведения можно передать по телефонам: 032266737, 0551884242 или 102.

Правоохранительные органы просят граждан не оставаться равнодушными и оказать содействие в поисках девушки.