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В городе Ош открыли школу почти за 1 миллиард сомов

14:00, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Оше открыли новую среднюю школу имени Салижана Жигитова, рассчитанную на 1 тысячу 200 ученических мест. В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По данным кабмина, на строительство образовательного учреждения из Стабилизационного фонда направили почти 1 миллиард сомов.

При обучении в две смены школа сможет принимать до 2 тысяч 500 учеников. В здании оборудованы учебные кабинеты, библиотека, столовая. Также предусмотрены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Выступая на открытии, Адылбек Касымалиев напомнил, что 10 апреля президент Садыр Жапаров дал старт строительству 10 школ в Оше. Одну из них уже ввели в эксплуатацию.

Глава кабмина также рассказал о повышении заработной платы педагогов. По его словам, если в 2025 году на оплату труда учителей предусмотрели 58 миллиардов сомов, то за девять месяцев 2026-го дополнительно выделили 41 миллиард.

Как заявил Адылбек Касымалиев, средняя зарплата учителей выросла с 25 тысяч до 50 тысяч сомов.

В завершение он поручил обеспечить переход школы на систему STEM-образования, предполагающую углубленное изучение естественных наук, технологий, инженерии и математики.

Председатель кабинета министров также поставил задачу превратить Ош в один из ведущих образовательных центров не только Кыргызстана, но и Центральной Азии.

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