В Нью-Йорке обрушился многоквартирный дом. Погибли восемь человек

При обрушении трехэтажного жилого дома в районе Флэтбуш в Бруклине погибли восемь человек, еще 17 пострадали. Четверо из них находятся в критическом состоянии, пишет Meduza.

Сколько человек еще могут оставаться под завалами, неизвестно. В здании располагались четыре квартиры и коммерческое помещение на первом этаже. По словам спасателей, поисковые работы могут занять несколько дней.

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Причина обрушения пока не установлена. Прежде на участке располагалось одноэтажное здание. У застройщика было разрешение на строительство на этой территории, однако, как сообщает The New York Times, в марте департамент строительства решил остановить снос дома, поскольку соседние дома были недостаточно хорошо защищены.