В Нарынской области временно закрыли три участка дорог из-за непогоды

В Нарынской области из-за резкого ухудшения погодных условий временно приостановили движение транспорта на двух перевалах и одном участке автомобильной дороги. Ограничения введены для обеспечения безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, закрыты следующие участки:

Казарман — Джалал-Абад: участок с 0-го по 52-й километр, включая перевал Сары-Кыр в Тогуз-Тороуском районе;

Нарын — Орук-Там: участок от 50-го километра в районе села Эки-Нарын до 75-го километра в местности Капчыгай;

Ат-Баши — Кында — Торугарт: участок с 0-го по 225-й километр, включая перевал Кында в Ат-Башинском районе.

В ведомстве пояснили, что из-за ухудшения погодных и дорожных условий безопасное движение транспорта на этих участках невозможно.

Открыть дороги планируется весной — в зависимости от погодных условий и состояния трасс.

Министерство призвало водителей и жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, не выезжать на закрытые участки и строго соблюдать требования безопасности дорожного движения.