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24.kg

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

12:14, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

«Чаевые медицинским работникам давать нельзя», — заявил сегодня на брифинге завотделом правового обеспечения Министерства здравоохранения Достонбек Сатторов.

Он напомнил, что с апреля 2026 года медработникам повысили зарплату.

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«Теперь врачи получают достаточно. Кроме того, есть программа «Депозит врача», поддерживающая молодых специалистов, работающих в регионах. Что касается внесения «благодарности» официально в кассу, то замечу, что в медучреждениях и так есть платные услуги», — сказал Достонбек Сатторов.

Напомним, год назад в Кыргызстане предложили легализовать чаевые медикам. Тогдашний глава Минздрава Эркин Чечейбаев отмечал, что вознаграждение за качественно оказанную услугу пациенту должно вноситься в добровольном порядке и только через кассу. После широкой общественной дискуссии от идеи отказались.

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