В Минске прошел первый Кыргызско-белорусский форум регионов

В Минске состоялся первый Кыргызско-белорусский форум регионов, нацеленный на расширение прямых торгово-экономических и социально-гуманитарных связей между двумя странами. На открытии выступили заместитель председателя кабинета министров КР Эрлист Акунбеков и заместитель премьер-министра РБ Александр Терехов.

Дорожная карта до 2030 года и задачи регионам

Участники встречи подчеркнули, что форум стал результатом договоренностей по итогам взаимных визитов глав правительств двух стран. Главная задача межрегионального взаимодействия — наполнение дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года конкретными совместными проектами.

Эрлист Акунбеков позвал белорусский бизнес присоединиться к реализации программ комплексного развития регионов Кыргызстана с учетом их экономической специализации. Он поручил местным властям республики совместно с белорусскими коллегами определить заинтересованные предприятия, подобрать площадки для создания совместных производств и подготовить конкретные инвестиционные предложения.

Итоговые документы и братство городов

Для делегаций из регионов и городов КР организовали ознакомительную программу с производственным потенциалом белорусских партнеров. По итогам первого форума стороны подписали пакет стратегических документов:

соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах;

меморандум о взаимопонимании;

план мероприятий на 2027-2028 годы по реализации соглашения о сотрудничестве;

план мероприятий (дорожная карта) на 2027-2029 годы по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах;

меморандум об установлении побратимских отношений между городами;

дорожную карту на 2027-2029 годы по развитию сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, образования и туризма.

Дорожная карта развития сотрудничества до 2030-го предусматривает активную промышленную кооперацию, поставки сельскохозяйственной и коммунальной техники, совместную переработку агропромышленной продукции.