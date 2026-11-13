В микрорайоне «Асанбай» временно отключат отопление и горячую воду

В столице сегодня временно ограничат подачу отопления и горячей воды в части микрорайона «Асанбай» и на улице Токомбаева. Причина — повреждение на тепловой сети, сообщили городские власти.

По данным МП «Бишкектеплосеть», специалисты локализовали повреждение. Устранить его планируют в течение дня.

Отопление и горячую воду временно отключат по следующим адресам:

микрорайон «Асанбай»: дома № 4, 3, 2, 2/1, 8, 9, 8/3, 8/1, 10, 11, 13, 2а, 15а, 15, 14, 17, 17/1, 3в, 18, 19, 21, 23/2, 22, 23, 29, 28, 25 и 27;

улица Токомбаева: дома № 53/1г, 53/3 и 53/1б.

Напомним, отопительный сезон в городе начался 28 октября. Ранее городские власти сообщали, что в рамках подготовки к зиме МП «Бишкектеплосеть» переложило 3 тысячи 840 метров, но всего по плану около 5 тысяч метров.