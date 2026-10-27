В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения
В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.
По данным столичного муниципалитета, в порядке ротации Расул Токтобек уулу назначен первым заместителя главы Ленинского административного района города.
Ранее он занимал должность руководителя аппарата муниципальной администрация мэрии Бишкека по Ленинскому административному району.
Руководителем аппарата муниципального управления мэрии Бишкека по Ленинскому административному району назначен Эхэмед Мехаров.