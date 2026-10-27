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В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения

19:01, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

По данным столичного муниципалитета, в порядке ротации Расул Токтобек уулу назначен первым заместителя главы Ленинского административного района города.

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Ранее он занимал должность руководителя аппарата муниципальной администрация мэрии Бишкека по Ленинскому административному району.

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Руководителем аппарата муниципального управления мэрии Бишкека по Ленинскому административному району назначен Эхэмед Мехаров.

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