В Кыргызстане запустят регистрацию смерти без заявления

В Кыргызстане в ноябре планируют запустить проактивную услугу регистрации смерти. Гражданам не потребуется подавать заявление — данные будут передаваться в систему ЗАГС автоматически. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ГУ "Кызмат" Максат Доолетов.

По его словам, после оформления медицинского свидетельства о смерти информация автоматически поступит в автоматизированную систему ЗАГС. Там без заявления гражданина сформируют актовую запись.

После родственникам необходимо обратиться в ЦОН только для получения физического свидетельства.

«Эта услуга сейчас в работе, на данный момент тестируется, и ее планируют запустить в течение ноября этого года», — сказал Нурлан Айдиев.

В дальнейшем власти намерены расширять перечень проактивных государственных услуг.