В Кыргызстане утвердили программу озеленения городов и сел на 2027–2031 годы

Кабмин утвердил Национальную программу озеленения городов и населенных пунктов на 2027–2031 годы. Документ направлен на улучшение экологической обстановки, благоустройство населенных пунктов и снижение негативных последствий изменения климата.

Программа также предусматривает дальнейшее развитие национальной кампании «Жашыл мурас» и создание благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья граждан.

Вместе с программой утверждены план мероприятий, целевые показатели, индикаторы мониторинга и оценки, а также предварительная оценка необходимых ресурсов.

Государственные органы, полномочные представители президента в областях и органы местного самоуправления должны обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных показателей. Они будут отчитываться о проделанной работе каждые полгода.

Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского и местных бюджетов, выделенных соответствующим органам, а также других источников, не запрещенных законодательством.