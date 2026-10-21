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В Кыргызстане стартует второй этап проекта «Открытый кабинет»

22:42, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Стартует второй этап проекта «Открытый кабинет: территория ответственности», направленного на повышение открытости и прозрачности деятельности госорганов, укрепление взаимодействия с общественностью и обеспечение доступа граждан к информации о работе госструктур, сообщает кабмин.

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 В проекте примут участие руководители государственных служб, агентств, фондов и государственных организаций.

Проект предусматривает открытый диалог представителей СМИ с руководителями госструктур, в ходе которого будут освещаться ключевые направления их деятельности, реализуемые реформы, а также планы и приоритетные задачи на предстоящий период.

Реализация второго этапа проекта «Открытый кабинет» станет продолжением последовательной работы по формированию открытой и подотчетной системы госуправления и укреплению доверия граждан к государственным институтам.

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