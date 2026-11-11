В Кыргызстане разработают ИИ-помощников для разных сфер

В приложении «Тундук» планируют запустить помощника на базе искусственного интеллекта. Он будет подсказывать гражданам, какие государственные услуги им доступны, как ими воспользоваться и какие документы для подобного необходимы. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ГУ «Кызмат» Максат Доолетов.

По его словам, сейчас в приложении много государственных услуг, однако не все граждане знают о них и порядке их получения. ИИ-ассистент должен упростить взаимодействие пользователей с государственными сервисами.

«Он сможет взаимодействовать с гражданином и подсказывать, какие услуги ему подходят, что для этого нужно и так далее», — рассказал Максат Доолетов.

Он сообщил, что государство разрабатывает пятилетнюю программу «Искусственный интеллект в каждом секторе».

В нее включили шесть приоритетных направлений: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и услуги для граждан.

В сельском хозяйстве рассматривают создание помощников для фермеров на базе системы «Ай-дыйкан» и использование спутниковых снимков для анализа и прогнозирования состояния полей и объемов воды.

Максат Доолетов отметил, что запланировано более 20 проектов с использованием искусственного интеллекта. Работа над некоторыми из них началась.

В качестве примера применения таких технологий он привел проекты «Безопасный город» и «Безопасная страна». По его словам, в них используют технологии распознавания нарушений Правил дорожного движения, а камеры постепенно получают возможности выявлять новые виды нарушений благодаря развитию искусственного интеллекта.