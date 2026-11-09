В Кыргызстане подготовлен проект программы развития правосудия на 2027–2032 годы

Совет судей Кыргызстана направил президенту страны на рассмотрение проект Государственной целевой программы развития системы правосудия на 2027–2032 годы. Решение принято 6 ноября на очередном заседании Совета судей.

Участники заседания рассмотрели основные направления программы, ее цели и задачи, а также предложения по реализации. По итогам обсуждения было решено направить документ президенту Кыргызской Республики.

Кроме того, Совет судей внес изменения в Положение о порядке проведения конкурсного отбора кандидатов на должность судьи.

Также Совет судей представил президенту предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Ошского городского суда Рустама Саткынбаева.

Основанием стало то, что приговор Бишкекского городского суда от 22 октября 2026 года оставил без изменения приговор Бишкекского городского и Первомайского районного суда от 3 февраля 2026 года в отношении указанного судьи.

Окончательное решение о досрочном прекращении полномочий судьи предстоит принять президенту.