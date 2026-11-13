В Кыргызстане наследники смогут получать свидетельство о смерти по завещанию

В Кыргызстане расширили перечень лиц, имеющих право на получение свидетельства о смерти. Теперь такой документ смогут получать граждане, располагающие нотариально удостоверенным завещанием умершего. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «Об актах гражданского состояния». Поправки приняты Жогорку Кенешем 15 октября 2026 года.

Согласно изменениям, в статью 9 закона добавлена норма, позволяющая выдавать свидетельство о смерти завещателя лицу, имеющему нотариально удостоверенное завещание.

Таким образом, получить документ смогут не только лица, которым такое право предоставлено действующим законодательством, но и граждане, указанные в завещании, при соблюдении установленных требований.

Нововведение может упростить оформление наследственных прав, поскольку свидетельство о смерти необходимо для нотариальных процедур, связанных с наследством.

При этом закон не меняет порядок распределения наследства и не предоставляет дополнительных имущественных прав. Изменения касаются исключительно права на получение документа о смерти завещателя.

Закон вступит в силу через три месяца. За это время кабинет министров должен привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новыми требованиями.