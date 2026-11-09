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24.kg

В Кыргызстане конфискованные лекарственные растения разрешат продавать

17:43, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают установить специальный порядок хранения, продажи и уничтожения конфискованных редких и ценных лекарственных растений. Проект постановления кабинета министров Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление от 1 марта 2025 года № 102, регулирующее порядок обращения с конфискованным имуществом.

Как отмечают разработчики, редкие дикорастущие лекарственные растения нередко становятся объектами незаконных сбора, заготовки и торговли. При этом действующее законодательство не предусматривает специальных процедур обращения с таким сырьем с учетом его биологических особенностей, качества и ограниченных сроков хранения.

Согласно проекту, растения, конфискованные по решению суда и обращенные в собственность государства, будут передаваться уполномоченному органу в сфере охраны окружающей среды. Ведомство будет отвечать за их учет, хранение и дальнейшее использование.

Предусматривается возможность реализации конфискованного растительного сырья в установленном законодательством порядке.

Кроме того, растения смогут бесплатно передавать государственным научным учреждениям, в том числе организациям Национальной академии наук, для исследований. При этом использовать полученное сырье в коммерческих целях или передавать третьим лицам будет запрещено.

Отдельно прописывается порядок уничтожения растений, признанных непригодными для дальнейшего использования. Такое решение должно приниматься на основании документально подтвержденного заключения с участием специальной комиссии.

Уничтожение сырья будет допускаться только при подтвержденной непригодности с соблюдением экологических и санитарных требований.

Также предлагается утвердить перечень редких и ценных дикорастущих лекарственных растений с названиями на кыргызском, русском и латинском языках и указанием частей растений, используемых в качестве лекарственного сырья.

В министерстве считают, что нововведения позволят предотвратить порчу и бесконтрольное уничтожение конфискованных растений, обеспечить прозрачность их учета и дальнейшего использования.

Согласно справке-обоснованию, реализация постановления не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета.

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