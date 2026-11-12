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В Кыргызстане хотят увеличить накопительную часть пенсии

15:05, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют пересмотреть механизм формирования накопительной части пенсии. В частности, рассматривается возможность увеличения доли страховых взносов, направляемых на пенсионные накопления граждан. Об этом председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил в эфире программы «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, сейчас в накопительную пенсионную систему направляются 2 процента. В дальнейшем эту долю планируется увеличить.

При этом глава Соцфонда не уточнил, насколько именно могут вырасти отчисления, когда планируется внедрить изменения и каким образом будет реализована реформа.

Ведомство продолжает работу над очередным этапом преобразований пенсионной системы. Подробности предполагаемых нововведений обещают представить позднее. Накопительная составляющая отличается от страховой части пенсии тем, что формируется за счет индивидуальных пенсионных накоплений граждан. Их размер зависит от поступивших взносов и результатов управления накопленными средствами.

Увеличение доли отчислений потенциально позволит накапливать больше средств для будущих пенсионных выплат. Однако пока неизвестно, предполагается ли повышение общей нагрузки на работников и работодателей либо перераспределение уже существующих страховых взносов.

Бактияр Алиев также сообщил, что за последние три года в Кыргызстане завершили первый этап пенсионной реформы, в рамках которого внедрили 11 изменений.

Среди них — снижение минимального страхового стажа для назначения пенсии, повышение пенсионных выплат и автоматизация оформления пенсий через мобильное приложение «Тундук».

По данным Социального фонда, на 1 ноября 2026 года в Кыргызстане насчитывалось 826 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии с октября составляет 12 тысяч 880 сомов. Конкретные сроки и параметры следующего этапа пенсионной реформы пока не объявлены.

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