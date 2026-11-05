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В Кыргызстане до конца года планируют сдать не менее 250 социальных объектов

12:05, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию не менее 250 социальных объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, в настоящее время в республике под контролем министерства строится около 500 социальных объектов. Часть из них уже завершена, остальные планируют сдать по мере окончания строительного сезона.

Особое внимание в этом году уделили строительству школ в трех крупных городах страны — Бишкеке, Оше и Манасе. В частности, в столице строили 20 школ, в Оше — 10, а в Манасе — 6.

«До конца ноября мы завершим строительство всех 36 школ», — заявил министр.

Кроме того, по поручению президента планируется строительство новых школ взамен более чем 110 зданий, находящихся в аварийном состоянии.

Отдельное направление — развитие медицинской инфраструктуры. В республике началась работа по строительству 42 новых больниц. Предполагается, что медицинские учреждения появятся в каждом районе КР.

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