В Кыргызстане до конца года планируют сдать не менее 250 социальных объектов
В Кыргызстане до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию не менее 250 социальных объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.
По его словам, в настоящее время в республике под контролем министерства строится около 500 социальных объектов. Часть из них уже завершена, остальные планируют сдать по мере окончания строительного сезона.
Особое внимание в этом году уделили строительству школ в трех крупных городах страны — Бишкеке, Оше и Манасе. В частности, в столице строили 20 школ, в Оше — 10, а в Манасе — 6.
«До конца ноября мы завершим строительство всех 36 школ», — заявил министр.
Кроме того, по поручению президента планируется строительство новых школ взамен более чем 110 зданий, находящихся в аварийном состоянии.
Отдельное направление — развитие медицинской инфраструктуры. В республике началась работа по строительству 42 новых больниц. Предполагается, что медицинские учреждения появятся в каждом районе КР.