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24.kg

В Кыргызстане 41 процент сел обеспечены питьевой водой

12:42, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане 41 процент сел обеспечены питьевой водой. Такие данные на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша привел заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директор Службы водных ресурсов Бактыбек Анаркулов.

По его словам, в стране имеется 2 тысячи 14 сел и 34 города.

«Питьевой водой обеспечены 836 сел или чуть больше 41 процента. Кроме того, реабилитационные работы требуются в 405 селах, что составляет 20 процентов от общего числа. Еще 773 сел или 38 процентов находятся на стадии строительства водоснабжения или на стадии проектирования», — отметил Бактыбек Анаркулов.

Замминистра добавил, что обеспечение питьевой водой в 331 селе финансируется за счет госбюджета, в 416 селе — за счет международных проектов.

Депутаты подвергли критике работу по обеспечению населения питьевой водой, отметив, что несмотря на большие финансовые вложения в этот сектор, еще очень много сел остается без воды.

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