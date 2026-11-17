В Кыргызстане в 2026 году по восьми государственным программам льготного кредитования сельского хозяйства освоено около 13 миллиардов сомов. Финансирование получили порядка 11 тысяч фермеров и переработчиков. Об этом 17 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам сообщил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев.

По его словам, процентные ставки по государственным программам составляют от 3 до 6 процентов. Кроме того, реализуются две-три программы совместно с международными организациями, по которым кредиты также выдаются под 6 процентов.

В этом году отдельно разработана программа поддержки животноводства. На ее реализацию рассматривается финансирование в размере около 7 миллирдов сомов.

Замминистра также рассказал о работе ОАО «Агрохолдинг» при министерстве, которое занимается импортом племенного скота и его реализацией фермерам через банки по льготной программе под 3 процента.

«Одна голова абердин-ангусской породы при самостоятельном завозе обходится в 300–350 тысяч сомов, у нас — от 250 тысяч сомов», — сообщил Дуйшеев.

По его данным, сейчас на базе агрохолдинга содержится 60 голов мясного скота. Всего в Кыргызстане насчитывается 232 племенных хозяйства.

В ходе обсуждения депутат Гуля Кожокулова поинтересовалась, какую разъяснительную работу министерство проводит в регионах, чтобы фермеры знали о доступных льготных кредитах и грантах.

Она отметила, что во время поездок президента по регионам жители часто жалуются на трудности с получением льготного финансирования.

«Президент ездит по регионам, и жители поднимают много вопросов о том, что не могут получить льготные кредиты. Назовите даты, когда у вас идет реклама или разъяснительные встречи», — обратилась депутат к представителю министерства.

Замминистра отметил, что на постоянной основе проводятся встречи с фермерами, где рассказывается о реализуемых программах.