В Китае разъяренный мужчина угнал экскаватор и разгромил администрацию района

В китайской провинции Шэньси (город Сиань) мужчина угнал экскаватор и в течение часа разрушал административный центр района Фэндун. Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что он протаранил здание несколько раз, повредив стеклянные двери, лестницы, фасады и другие элементы комплекса.

По одной из версий, причиной агрессии стал затяжной финансовый спор из-за невыплаченных компенсаций жителям окрестных деревень. В соцсетях также появилась версия о задолженности за выполненные подрядные работы в размере 20 миллионов юаней.

Сотрудники учреждения были экстренно эвакуированы. Для обезвреживания нарушителя потребовался штурм отряда бойцов спецназа.