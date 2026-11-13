В Кеминском районе добыли 13 куропаток сверх установленной нормы

В Боомском ущелье Кеминского района Чуйской области егерь Чуйского регионального управления Минприроды совместно с инспектором группы «Барс» организации NABU провел рейдовое мероприятие.

В ходе него установлено, что трое граждан, осуществлявших охоту на основании соответствующих разрешительных документов, добыли 13 куропаток сверх установленной нормы.

В их отношении в соответствии с Кодексом о правонарушениях наложен административный штраф в размере 37,5 тысячи сомов. Ущерб, причиненный природе, оценен в 26 тысяч сомов.

Граждане выразили согласие добровольно оплатить административные штрафы и возместить причиненный ущерб.

Рейдовые мероприятия, направленные на контроль за соблюдением правил охоты, охрану диких животных и предупреждение незаконной охоты, будут продолжены.