В Кара-Суу Ошской области задержаны два гражданина соседнего государства, подозреваемые в мошенничестве. По версии следствия, они не выплатили заработную плату 24 местным жителям, работавшим на строительстве торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, иностранные граждане М. Ю., 1989 года рождения, и К. О., 1981 года рождения, наняли местных жителей для строительства торгового центра на территории рынка Тураталы в Кара-Суу.

Работодатели пообещали выплатить строителям вознаграждение за выполненные работы. Однако после завершения строительства, как утверждают потерпевшие, деньги им так и не перечислили.

По информации милиции, подозреваемые под различными предлогами откладывали выплаты и уклонялись от выполнения обязательств.

В результате без заработной платы остались 24 человека. Предварительная сумма причиненного им материального ущерба составляет 1 миллион 920 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в Кара-Сууйском РОВД. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызстана.

В ходе следствия оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.