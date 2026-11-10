В горных районах Кыргызстана ожидаются снег и гололед

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана призывает водителей быть осторожными на дорогах в связи с резким ухудшением погоды. В горных районах ожидаются снег, туман и гололед.

По данным Кыргызгидромета, 10 ноября днем местами пройдет дождь. 11 ноября осадки перейдут в снег, а в горных районах ожидается снегопад. В отдельных местах осадки могут быть сильными.

В министерстве предупреждают, что из-за ухудшения погоды видимость на дорогах может снизиться, а движение осложниться.

В горных районах дороги будут скользкими и местами покрытыми льдом.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги, проверить зимние шины и техническое состояние автомобиля перед дальней поездкой.