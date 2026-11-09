В горах Чуйской области Кыргызстана пропал 14-летний мальчик

В горах Чуйской области Кыргызстана 7 ноября пропал 14-летний Амир.

По словам родных, около 07.00 он вышел из дома, сказал, что идет на забег в Ала-Арчу.

«Но из-за возраста его не допустили, после чего он самостоятельно направился в сторону ущелья Адыгене. По словам очевидцев, в 14.00 его видели на стоянке «Электро». Около 19.00-20.00 он позвонил в МЧС и сообщил, что заблудился. После этого связь с ним пропала. 8 ноября к поискам подключились МЧС и альпинисты. Нашли его рюкзак далеко от места последнего звонка. Также поступила информация, что 8 ноября в 05.05 телефон подавал сигнал в селе Восток Аламединского района. После этого след потерялся», — отмечают близкие мальчика.

Приметы: темная куртка, фиолетовая шапка, черная безрукавка.

Телефон для связи: 0500871171 (сестра).