USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

В Европе новая волна угроз взрыва на борту пассажирских самолетов

17:51, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

В Европе 5 ноября несколько авиакомпаний вновь получили сообщения об угрозах взрыва на борту пассажирских самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты, после посадки воздушные суда проверяют специалисты. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналогичная серия угроз уже нарушила авиасообщение в начале недели.

Самолет Aer Lingus, выполнявший рейс из Дублина в Рим, совершил вынужденную посадку на военной авиабазе Эвре в Нормандии, примерно в 100 километрах к западу от Парижа. Всех 151 пассажира и шесть членов экипажа отвели в безопасное место. К проверке самолета приступили военные саперы.

Национальная авиакомпания Финляндии Finnair подтвердила угрозы двум рейсам из Хельсинки — в Рим и Вену. Оба самолета благополучно приземлились в аэропортах назначения, пассажиры покинули борт. По данным перевозчика, угрозы оказались ложными.

Самолет, направлявшийся в Рим, сопровождали итальянские истребители. Рейс в Вену выполняла авиакомпания Jettime по заказу Finnair. Он приземлился в штатном режиме.

Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила об угрозе взрыва на рейсе из Милана в Варшаву. Предупреждение поступило во время полета, после чего самолет перенаправили в Вену. В авиакомпании заявили, что действовали в соответствии с установленными процедурами безопасности и сотрудничают с властями.

Угрозу получил и рейс LOT из Варшавы в Брюссель. Экипаж провел проверку на борту, а после посадки самолет дополнительно осмотрели сотрудники местных служб. Опасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Чешская полиция сообщила об угрозах взрыва в отношении четырех самолетов, направлявшихся в Прагу. Правоохранители оценили достоверность сообщений как низкую, однако подготовили проверки воздушных судов после посадки. Австрийское издание Heute также сообщило об угрозе аэропорту Вены.

Еще три случая связаны с рейсами ирландской авиакомпании Ryanair в Болгарию. Самолеты из Копенгагена и Мадрида благополучно приземлились в Софии. Рейс из лондонского аэропорта Станстед, также направлявшийся в Софию, перенаправили в Пловдив.

Предыдущая серия угроз пришлась на 2–3 ноября и затронула как минимум семь рейсов Wizz Air, Ryanair, LOT и Scandinavian Airlines. Самолеты проверяли, некоторые меняли маршрут или следовали в сопровождении истребителей. Взрывных устройств не нашли. Власти Великобритании назвали сообщения злонамеренными ложными угрозами.

По данным Bloomberg, явной закономерности в выборе авиакомпаний и маршрутов пока не выявлено. Агентство отмечает, что ежедневно в европейском воздушном пространстве выполняется в среднем более 30 тысяч рейсов.

Материалы по теме

Новые требования к частным самолетам и вертолетам вводят в Кыргызстане

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

Уже в нескольких странах. Хакеры снова вывели из строя холодильники в магазинах

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы

Евросоюз и Канада объявили о создании политического альянса

Два самолета Airbus A321 планируется доставить в Кыргызстан в конце 2027 года

Глава МИД КР обсудил с руководством Boeing поставки самолетов в Кыргызстан

Сразу пять пассажирских самолетов в разных концах света подали сигнал бедствия

Летевший из Бишкека самолет подал сигнал бедствия. Авиакомпания опровергла это

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Общество

Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии

 

«Прайм-эра» может стать словом года

 

Баткен и Согдийская область намерены расширять торговое сотрудничество

 

Посольство Кыргызстана призвало граждан в Германии избегать мест протестов

 

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине»

 

Новые возможности в диагностике появились у Центра онкологии в Бишкеке

 

Атака на Иран

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Экономика

В КР работают более 1,1 тысячи участников небанковского финансового рынка

 

В городе Манасе открыли завод металлоконструкций

 

Товарооборот сельхозпродукции Кыргызстана и РФ увеличился почти на четверть

 

Швейные предприятия Кыргызстана ищут новые рынки сбыта на фоне ситуации в России

 

Власти КР начнут возмещать экспортерам расходы на международную сертификацию

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 5 ноября: евро немного подрос

 

Власть

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Поцелуи, объятия и пошлые сообщения. За что хотят штрафовать кыргызстанцев

 

Ради «Ала-Тоо Резорт» на Иссык-Куле хотят изменить статус 10 тысяч гектаров

 

За контрабанду до 2 миллионов сомов хотят отменить уголовную ответственность

 

Штрафы на таможне увеличат, а за вывоз ценностей грозит до восьми лет тюрьмы

 

КР наняла зарубежных консультантов. Кому заплатят 46 миллионов сомов за советы

 

Ситуация вокруг Украины

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18