В Европе новая волна угроз взрыва на борту пассажирских самолетов

В Европе 5 ноября несколько авиакомпаний вновь получили сообщения об угрозах взрыва на борту пассажирских самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты, после посадки воздушные суда проверяют специалисты. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналогичная серия угроз уже нарушила авиасообщение в начале недели.

Самолет Aer Lingus, выполнявший рейс из Дублина в Рим, совершил вынужденную посадку на военной авиабазе Эвре в Нормандии, примерно в 100 километрах к западу от Парижа. Всех 151 пассажира и шесть членов экипажа отвели в безопасное место. К проверке самолета приступили военные саперы.

Национальная авиакомпания Финляндии Finnair подтвердила угрозы двум рейсам из Хельсинки — в Рим и Вену. Оба самолета благополучно приземлились в аэропортах назначения, пассажиры покинули борт. По данным перевозчика, угрозы оказались ложными.

Самолет, направлявшийся в Рим, сопровождали итальянские истребители. Рейс в Вену выполняла авиакомпания Jettime по заказу Finnair. Он приземлился в штатном режиме.

Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила об угрозе взрыва на рейсе из Милана в Варшаву. Предупреждение поступило во время полета, после чего самолет перенаправили в Вену. В авиакомпании заявили, что действовали в соответствии с установленными процедурами безопасности и сотрудничают с властями.

Угрозу получил и рейс LOT из Варшавы в Брюссель. Экипаж провел проверку на борту, а после посадки самолет дополнительно осмотрели сотрудники местных служб. Опасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Чешская полиция сообщила об угрозах взрыва в отношении четырех самолетов, направлявшихся в Прагу. Правоохранители оценили достоверность сообщений как низкую, однако подготовили проверки воздушных судов после посадки. Австрийское издание Heute также сообщило об угрозе аэропорту Вены.

Еще три случая связаны с рейсами ирландской авиакомпании Ryanair в Болгарию. Самолеты из Копенгагена и Мадрида благополучно приземлились в Софии. Рейс из лондонского аэропорта Станстед, также направлявшийся в Софию, перенаправили в Пловдив.

Предыдущая серия угроз пришлась на 2–3 ноября и затронула как минимум семь рейсов Wizz Air, Ryanair, LOT и Scandinavian Airlines. Самолеты проверяли, некоторые меняли маршрут или следовали в сопровождении истребителей. Взрывных устройств не нашли. Власти Великобритании назвали сообщения злонамеренными ложными угрозами.

По данным Bloomberg, явной закономерности в выборе авиакомпаний и маршрутов пока не выявлено. Агентство отмечает, что ежедневно в европейском воздушном пространстве выполняется в среднем более 30 тысяч рейсов.