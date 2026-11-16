В Джалал-Абадской области разыскивают пропавшего 20-летнего парня

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области разыскивают 20-летнего Алмаза Мамытбекова. Он ушел из дома утром 13 ноября и до сих пор не вернулся, сообщили в УВД региона.

Мать пропавшего сообщила милиции, что ее 20-летний сын утром 13 ноября около 6.30 вышел из дома в селе Коминтерн и не вернулся.

Пропавший ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, смуглый. При ходьбе прихрамывает. В день исчезновения на нем были легкая куртка желтого цвета, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 102, 0373450085, 0558661515 или 0773611717.