В Чункурчаке проверяют готовность к зимнему туристическому сезону

Сотрудники службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора проводят рейдовое мероприятие на горнолыжной базе «Чункурчак», расположенной в Чуйской области.

Основная цель мероприятия — оценка готовности горнолыжной базы к зимнему туристическому сезону 2026-2027 годов, а также обеспечение безопасности отдыхающих и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

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В ходе рейда проверяются техническое состояние канатных дорог, безопасность эксплуатируемого оборудования, его соответствие установленным требованиям, а также соблюдение норм промышленной безопасности.

Кроме того, особое внимание уделяется предупреждению возможных аварийных ситуаций, своевременному выявлению технических неисправностей и созданию безопасных условий для туристов и отдыхающих.

Следует отметить, что подобные рейдовые мероприятия направлены на защиту жизни и здоровья граждан в период зимнего туристического сезона, обеспечение соблюдения требований безопасности и бесперебойной работы туристических объектов.