В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожим из пневматической винтовки. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 17 ноября 2026 года в Чуйскую районную больницу поступили двое подростков с огнестрельными ранениями, полученными, предположительно, из пневматического оружия.

Пострадавшими оказались подростки 2013 и 2015 годов рождения.

По данному факту было зарегистрировано сообщение, после чего сотрудники милиции начали оперативно-следственные мероприятия.

В результате был установлен и задержан подозреваемый — мужчина 2002 года рождения. Он добровольно передал правоохранителям пневматическую винтовку марки Hatsan AirTact калибра 4,5 миллиметра.

По предварительным данным, мужчина признался, что 17 ноября около 18.30 вышел на улицу с винтовкой и стрелял по проходившим мимо людям.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Чуйского РОВД.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.