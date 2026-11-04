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24.kg

В Чуйской области разыскивают двух мужчин. Один пропал почти год назад

11:11, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Сокулукском районе Чуйской области разыскивают двух мужчин, пропавших при разных обстоятельствах. Оба вышли из дома и не вернулись. Об этом говорится в ориентировках районного отдела внутренних дел.

Самат Узакбаев, 30 лет

Самат Узакбаев, 1996 года рождения, пропал 31 марта 2026 года. Примерно в 10.00 он вышел из дома в селе Арал Сокулукского района, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

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1 апреля в милицию с заявлением обратился его старший брат.

Приметы пропавшего: рост 170–175 сантиметров, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную кепку, черную толстовку, черные спортивные штаны и черную обувь.

Особые приметы: шрам возле левого глаза, послеоперационный шрам на левой ноге, хромает на левую ногу.

Анарбек Исаков, 53 года

Анарбек Исаков, 1973 года рождения, пропал 21 декабря 2025 года. Около 17.00 он вышел из дома в дачном поселке Белек Сокулукского района в неизвестном направлении и не вернулся.

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27 декабря его брат обратился с заявлением в милицию.

Приметы: рост 160–165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, карие глаза.

На момент исчезновения был одет в черную шапку, красную куртку, черные спортивные штаны и коричневые ботинки.

Особых примет в ориентировке не указано.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении пропавших, просят обратиться в ОВД Сокулукского района по телефонам:

  • 0(313)453380;
  • 0(312)607567;
  • 0(508)055551.

Любая информация, которая поможет установить местонахождение мужчин, может оказаться важной для их семей и правоохранительных органов.

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