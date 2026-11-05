В Чуйской области гражданин охотился в дни, когда она запрещена

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провела рейдовые мероприятия на территории Панфиловского района Чуйской области.

В ходе рейда выявлен факт нарушения правил охоты. Установлено, что граждане находились на территории охотничьих угодий в дни, когда охота запрещена (вторник и среда — так называемые тихие дни). Кроме того, при себе у них отсутствовали необходимые разрешительные документы.

По данному факту в соответствии с Кодексом о правонарушениях составлен административный протокол.

Следует отметить, что, согласно Правилам охоты на территории Кыргызской Республики, утвержденным постановлением кабинета министров от 4 февраля 2025 года № 55, для граждан КР устанавливается запрет на спортивно-любительскую охоту два дня в неделю — по вторникам и средам.