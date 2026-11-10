В Болгарии в ДТП столкнулись 86 автомобилей. Погибли 12 человек

В Болгарии сегодня утром на автомагистрали «Тракия» возле Ямбола произошли две массовые аварии. Погибли 12 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на министра здравоохранения страны Катю Ивкову.

По ее словам, десять человек погибли на месте, еще двое скончались в больницах. Всего в медицинские учреждения доставили 46 пострадавших. Несколько человек находятся в реанимации с угрозой для жизни.

Первое столкновение произошло около 7.10 по местному времени на участке трассы в направлении Бургаса. Вскоре автомобили начали сталкиваться и на противоположной стороне — в направлении столицы страны Софии. В районе стоял густой туман.

По данным болгарского издания «Сега», в авариях участвовали 86 транспортных средств, включая легковые машины, микроавтобусы и тяжелые грузовики.

Часть людей оказалась зажата в поврежденных авто. Чтобы добраться до них, спасателям пришлось демонтировать участки дорожных ограждений. К операции привлекли экстренные службы из соседних областей и военных.

Магистраль перекрыли в обоих направлениях, транспорт направили в объезд. Для возможной перевозки тяжелораненых в больницы Софии подготовили военные и правительственный самолеты.

Среди предварительных факторов аварий называют резкое ухудшение видимости, мокрую дорогу и скорость, не соответствовавшую условиям движения. Окончательные причины устанавливаются.