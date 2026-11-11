В Бишкеке задержали Toyota Camry с незаконными проблесковыми маячками

В Бишкеке сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) выявили автомобиль Toyota Camry с незаконно установленными проблесковыми маячками.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время рейдовых мероприятий инспекторы обнаружили на машине специальные световые сигналы, установленные без соответствующего разрешения.

Кроме того, при осмотре салона автомобиля обнаружено громкоговорящее устройство, которое используется в специальных транспортных средствах.

По данному факту авто водворили на штрафную стоянку, а в отношении водителя составили соответствующие протоколы о правонарушении.

В ГУОБДД напомнили, что использование специальных световых и звуковых сигналов без предусмотренных законом оснований запрещено. В ведомстве подчеркнули, что попытки выдать обычный автомобиль за спецтранспорт будут пресекаться.