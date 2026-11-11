USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

В Бишкеке задержали Toyota Camry с незаконными проблесковыми маячками

12:26, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Бишкеке сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) выявили автомобиль Toyota Camry с незаконно установленными проблесковыми маячками.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время рейдовых мероприятий инспекторы обнаружили на машине специальные световые сигналы, установленные без соответствующего разрешения.

Кроме того, при осмотре салона автомобиля обнаружено громкоговорящее устройство, которое используется в специальных транспортных средствах.

По данному факту авто водворили на штрафную стоянку, а в отношении водителя составили соответствующие протоколы о правонарушении.

В ГУОБДД напомнили, что использование специальных световых и звуковых сигналов без предусмотренных законом оснований запрещено. В ведомстве подчеркнули, что попытки выдать обычный автомобиль за спецтранспорт будут пресекаться.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Рамис Алиев попал в петицию: бишкекчане требуют проверки вице-мэра

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18