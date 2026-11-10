В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

В Бишкеке задержали 22-летнего гражданина по подозрению в распространении синтетических наркотиков через закладки.

Как сообщили в ГУВД столицы, в ходе операции «Допинг» на улице Жумабека милиционеры остановили автомобиль Kia K5, за рулем которого находился М.Ш., 2004 года рождения.

В салоне машины обнаружили пакет с веществом неизвестного происхождения массой 23,77 грамма, а в багажнике — 30 свертков с веществом темного цвета общей массой 74,24 грамма. Общий вес изъятого составил 98,01 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Подозреваемого водворили в ИВС.

Расследование продолжается.