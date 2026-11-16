В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в завладении денежными средствами в особо крупном размере под предлогом поставки автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе районного управления внутренних дел, 6 ноября 2026 года в милицию обратилась гражданка А. К. Она заявила, что мужчина Б. А. Э. путем обмана и злоупотребления доверием завладел ее деньгами.

По данным заявительницы, в октябре 2022 года она заключила с мужчиной, находившимся в Москве, устную договоренность о поставке девяти автомобилей с последующей передачей их в выкуп. Однако он свои обязательства по поставке транспортных средств, предположительно, не выполнил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и размер причиненного ущерба.

Граждан, располагающих информацией по данному уголовному делу, просят обратиться в УВД Первомайского района по телефонам: +996990755095 или 102.