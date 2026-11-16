USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

10:30, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Бишкеке задержали мужчину, который, по данным милиции, обещал продать Toyota Land Cruiser 300 в рассрочку, но после получения денег не передал автомобиль и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

С заявлением в милицию обратился гражданин Н. Т. По его словам, 28 сентября 2026 года мужчина по имени Ш. вошел к нему в доверие и предложил приобрести Toyota Land Cruiser 300 в рассрочку. За это он получил от заявителя крупную сумму денег.

Однако обещанный автомобиль покупатель так и не получил, а деньги ему не вернули. После этого подозреваемый перестал отвечать на звонки.

resized-850x570.png

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.

В милиции просят граждан, которые могли пострадать от действий задержанного или располагают информацией по делу, обратиться по телефонам 0999999858 или 102.

Материалы по теме

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

Поддельные квитанции и QR-коды. Нацбанк КР предупредил о новой схеме мошенников

В Бишкеке раскрыли финансовую пирамиду BitEvolution. Есть задержанная

В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании по подозрению в мошенничестве

Легкие деньги или статья УК: как продажа банковских и SIM-карт доводит до суда

Представился сотрудником ГКНБ и выманил $17 тысяч. Задержан подозреваемый

Мошенники вымогают деньги у акимов и мэров от имени пресс-секретаря президента

Пообещал прибыль и исчез с 20 тысячами долларов. Задержан подозреваемый

Аферу на $69 тысяч расследуют в Бишкеке. Подозреваемого задержали

О жертвах мошенников при трудоустройстве за рубежом рассказал специалист

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18