В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

В Бишкеке задержали мужчину, который, по данным милиции, обещал продать Toyota Land Cruiser 300 в рассрочку, но после получения денег не передал автомобиль и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

С заявлением в милицию обратился гражданин Н. Т. По его словам, 28 сентября 2026 года мужчина по имени Ш. вошел к нему в доверие и предложил приобрести Toyota Land Cruiser 300 в рассрочку. За это он получил от заявителя крупную сумму денег.

Однако обещанный автомобиль покупатель так и не получил, а деньги ему не вернули. После этого подозреваемый перестал отвечать на звонки.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.

В милиции просят граждан, которые могли пострадать от действий задержанного или располагают информацией по делу, обратиться по телефонам 0999999858 или 102.