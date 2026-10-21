В Бишкеке временно изменятся схемы движения общественного транспорта

С 21 октября в связи с проведением дорожных работ на улице Махатмы Ганди (бывшая Муромская) вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, автобусные маршруты № № 6, 36 и 169 будут следовать по улице Гагарина, без заезда к городской больнице № 4.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Также временно изменится схема движения автобусных маршрутов № 23 и № 18.

Мэрия столицы рекомендует горожанам и гостям города учитывать изменения в движении маршрутов, благодарит за понимание и приносит извинения за предоставленные неудобства.